SON DAKİKA! Zincir marketlere ikinci soruşturma! Rapor 26 Nisan’da çıkıyor









NİHAİ KARAR EYLÜL YA DA EKİMDE

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi. Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, "Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar" şeklinde konuştu.