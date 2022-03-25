SON DAKİKA! Zincir marketlere ikinci soruşturma! Rapor 26 Nisan'da çıkıyor
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, 5 zincir market ve 17 tedarikçinin rekabeti ihlal edip etmediklerine ilişkin ikinci soruşturmanın raporunun 26 Nisan’da çıkacağını söyledi. İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini belirtti.
Rekabet Kurulu'nun zincir marketlerle, tedarikçilere kartelleşme suçundan verdiği 2.7 milyar liralık cezanın tamamı ödendi. Sonrasında yeni delillerin ortaya çıkmasıyla 5 zincir market ve 15 tedarikçi için ikinci soruşturma açıldı.
A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programının bu haftaki konuğu Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle oldu. Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunun altını çizdi. Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2.7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, "Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir" dedi.
RAPOR 26 NİSAN'DA ÇIKACAK
Organize pazardaki marketlerle soruşturma yürütmenin zor olduğunu söyleyen Birol Küle, "Fiyat artışlarında normalin dışında hareketlilik gördüğümüz için tüm artışları haftalık bildirmeleri konusunda tedbir kararımız vardı. Yaklaşık 4-5 ay bildirildi. Artış trendini görmek istedik. Yerinde inceleme yaptık, 100 bine yakın data tek tek manuel ayıklanıyor. Gerekçeli kararda gördüğümüz deliller yerinde incelemelerden elde ettik. Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan'da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil" diye konuştu.
NİHAİ KARAR EYLÜL YA DA EKİMDE
İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi. Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, "Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar" şeklinde konuştu.
200 kişilik ekiple iki yıldır hummalı çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Küle, yılda 350 civarında soruşturma yürüttüklerini belirterek, "Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var. Gübrede son aşamaya geldik. Temmuz ayında nihai karar çıkacak. Bebek maması, beyaz eşya gibi sektörlerde soruşturmalar sürüyor" dedi.
DİJİTALDE SÜRE YARIYA DÜŞMELİ
Birol Küle, dijital pazarlarda soruşturma süresinin yarı yarıya düşmesi talepleri olduğunu söyledi. Verilecek kararın ihlalin yaratacağı zararları gidermek konusunda az kalacağını söyleyen Küle, şöyle devam etti: "Süre uzun gibi gözüküyor ama dosyaları dünyada en hızlı sonuçlandıran ikinci ülkeyiz, Güney Kore'den sonra. Amerika'da soruşturmanın sonlanması yılları buluyor. Eğer ihlali ciddi tespit edebiliyorsak soruşturmanın başında, bitince o ihlalin cezasını telafi edemeyeceğimize inanıyorsak orada geçici tedbir kararı verebiliyoruz. Facebook ve WhatsApp ile Trendyol'da verdik bu kararı... Soruşturma süresini kısaltmaz ama telafisi mümkün olmayacak zararların önüne geçilebilir."
E-TİCARETTE KURALLAR BELİRLENİYOR
E-TICARETTE oyunun kurallarının yeniden belirlendiğini aktaran Birol Küle, "Dünya e-ticaretteki büyümeyi şaşkınlıkla izliyor. Dijital pazarlarla ilgili raporumuzu hazırladık. 1.5 senedir 21 uzman çalıştı. Özellikle raporda altını çizdiğimiz madde, henüz ihlal oluşmadan, rekabet bozulmadan sektörlere müdahale etmek istiyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? T.C. Kimlik numarası ile...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura çekimi ne zaman? 20 bin sağlık personeli İŞKUR kura çekimi tarihi açıklandı mı?
- Survivor'da ödül oyununu ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor 2021 Bil Bakalım ödülü ne?
- Türkiye Portekiz rövanş maçı ne zaman? Türkiye Portekiz rövanş maçı var mı, yok mu?
- İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan nereli, eşi kim?
- Portekiz Türkiye maçı canlı izle! Portekiz Türkiye maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
- TOKİ'den 2+1 ve 3+1 sıfır temiz daireler!1.641 TL başlangıç taksidi ile kendi eviniz olsun! 180 ay vade ile satılıyor...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? CTE izinler için son durum...
- Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur'lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...
- 📺 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...
- Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...
- Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TUİK TEFE - TÜFE oranları...