Başkan Erdoğan talimatı verdi! Tarımda gelir garantili alım sistemi!





YETERLİ BUĞDAYI ÜRETİYORUZ

RUSYA-Ukrayna savaşı nedeniyle bu ülkeden karşılanan buğday ile ilgili birçok spekülasyon gündeme getirildi. Türkiye'nin, buğday üretimi iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak durumda. Ancak Türkiye şu anda dünyanın en büyük un, makarna, irmik üreticilerinden biri.