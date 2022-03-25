Başkan Erdoğan talimatı verdi! Tarımda gelir garantili alım sistemi!
Son dakika haberine göre: Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi sebebiyle bütün dünyanın ortak problemi haline gelen gıda tedariki ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının yeni bir planlama yaptığı belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tarım politikaları yenilenecek ve yerli üretim hamlesi başlatacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tarım politikaları yenilenecek ve yerli üretim hamlesi başlatacak. Tarım Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların hedefi "Üretiminin arttırılması, Türkiye'nin buğday, ayçiçeği gibi temel ürünlerde kendi yeterliliğini sağlamak" olacak.
Bu kapsamda garantili alımlar ile üreticinin desteklenmesi ve daha fazla üretmesinin önünün açılması gündemde. Gelir garantili alım sistem ile çiftçi ürününün tümünü satıp satamayacağı, yeteri kadar para kazanıp kazanamayacağını düşünmeyecek. Daha fazla üretimime yönelecek.
Süt üretiminde bir sıkıntı olmaması için de gerekli ayarlamalar sürekli yapılacak. Süt fiyatları girdilere göre güncellenerek üreticinin sıkıntıya düşüp hayvanlarını kesime vermesinin önüne geçilecek.
Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğdayı işleyerek yurtdışına satıyor. Bunda bir sıkıntı olmaması için gerek hem devlet hem de iş insanlarının gerekli girişimleri başlattığı bildirildi.
Buğday alımında Rusya ve Ukrayna'dan doğan boşluğun doldurulması için Kazakistan, Arjantin, Brezilya piyasalara yönelindiği öğrenildi. Bu yıl dünyadaki üretimde bir aksama olmayacağı için Türkiye'nin tedarikinde de sıkıntı beklenmiyor.
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