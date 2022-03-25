Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? T.C. Kimlik numarası ile...
Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde binlerce çiftçiye sağlanan tarımsal destek ödemeleri için tarih belli oldu. İşte, Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? T.C. Kimlik numarası ile...
Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destek ödemeleri ne kadar, nasıl alınır? Binlerce çiftçinin hesaplarına yatan desteklerin ödeneceği tarih açıklandı. Bakan Vahit Kirişçi, beklenen haberi duyurdu. İşte, Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? T.C. Kimlik numarası ile...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2022 NE ZAMAN YATIYOR?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal destek ödemelerinin 25 Mart Cuma günü hesaplara geçeceğini duyurdu. Bakan Kirişçi açıklamasında, '' Tarımsal destekleme ödemelerini yarın (25 Mart) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Çay prim desteği - 188 milyon 486 bin 279 Tl
Hububat, baklagil ve dane mısır desteği - 89 milyon 90 bin 138 TL
Biyolojik mücadele desteği - 11 milyon 722 bin 406 TL
Hayvan gen kaynakları desteği - 1 milyon 921 bin 955 TL''
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
Destekten faydalanacaklar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli.
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