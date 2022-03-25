Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarımsal destek ödemeleri ne kadar, nasıl alınır? Binlerce çiftçinin hesaplarına yatan desteklerin ödeneceği tarih açıklandı. Bakan Vahit Kirişçi, beklenen haberi duyurdu. İşte, Tarımsal destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarımsal destek ödemeleri nereden, nasıl alınır? T.C. Kimlik numarası ile...