Kur korumalı mevduatla ekonomiye güven! İlk ödemeler yapıldı

Döviz kuru kaynaklı belirsizliklerin azalmasıyla piyasalardaki aşırı oynaklık da son buldu ve alımsatım faaliyeti normale döndü. KKM uygulamasına yönelik ilginin artmasıyla döviz kuru beklentilerindeki bozulma da iyileşti. Buna bağlı olarak hisse senedi ve tahvil gibi Türk Lirası yatırım araçlarına ilginin de arttığı gözlendi. KKM uygulamasının aralık ayında duyurulması ile Türk Lirası'nda öngörülebilirlik sağlanırken, 17 Mart itibarıyla yabancı para (YP) mevduatlar 23 milyar dolar azaldı, Türk Lirası mevduatlar ise 591 milyar lira arttı. YP mevduattaki gerilemenin yanı sıra bireylerin ve firmaların spot piyasa döviz talebi de zayıfladı ve döviz kuru üzerindeki baskı dengelendi.