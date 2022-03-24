Dev yatırımlar Türkiye’yi uçurdu! AK Parti iktidarında kararlı adımlar!









3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 3 adet taksi yolu, 2 adet aprondan oluşan havalimanı, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine ayrıca Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Trabzon Havalimanı'na yedek meydan olması özelliği ile de Doğu Karadeniz Bölgesinin hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanması temin edilecek.