THY Teknik A.Ş. finansal sonuçlarını paylaştı! 2021’de kıyasa yüzde 15.7 büyüme
Küresel çapta uçak bakım onarım ile revizyon (MRO) sektörünün en kritik firmaları arasında olan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. 2021’de 1.34 milyar ABD doları kazanç sağlayarak pazar payını % 1.6'ya yükseltti.
THY Teknik A.Ş 2021 senesi finansal raporlarını paylaştı. Bu verilere göre; firma 2021'de bir önceki seneye kıyasla % 15.7 büyüme elde ederek 1.34 milyar ABD doları kazanç sağladı ve pazar payını % 1.6'ya çıkardı.
EN AĞIR KRİZİ KISA SÜREDE ATLATTI
Salgını nedeniyle havacılık sektörünün en ağır krizini 2020 yılındaki olumsuz etkiyi kısa sürede atlatan şirket, 2021 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki C-D hangarları için üs bakım yetkisi aldı.
672 UÇAĞA ÜS BAKIM HİZMETİ SUNULDU
İlk kez Boeing 787 tipi uçağın üs bakım faaliyetlerini gerçekleştiren THY Teknik A.Ş iniş takımları bakım sayılarını yüzde 40 artırarak bu alandaki bakım ve onarım kabiliyetlerini genişletti. Geçen yıl 672 uçağa üs bakım hizmeti sağlayan şirket 216 iniş takımına ve 100 binden fazla komponente bakım-onarım hizmeti sundu.
HEDEFİMİZ SALGIN ÖNCESİNİ AŞMAK
THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut havacılık sektörünün karşılaştığı en zorlu yıllardan birinin ardından 2021 yılında elde ettikleri büyümeden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek "MRO sektörünün ortalama cirosu, pandemi öncesi rakamlara göre yüzde 28 düşüş gösterirken şirketimiz bu süreçte 3. parti gelirlerde yüzde 88 seviyelerine ulaştı. Kapasitemizi, kabiliyetlerimizi, müşteri portföyümüzü ve personel sayımızı sürekli artırarak büyüme planlarımızı gerçekleştireceğiz. 2022 yılının sonuna kadar, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme ve gelir seviyesini aşmakta kararlıyız. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu
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