Morgan Freeman'lı THY reklamını hazmedemediler! Ermenilerden skandal boykot çağrısı
5 yıl aranın ardından Morgan Freeman, yeniden Türk Hava Yolları'nın reklam yüzü oldu. Freeman'ın Hollywood’un ünlü aktörü Morgan Freeman 5 yıl sonra yeniden Türk Hava Yolları’nın reklam yüzü oldu. Freeman'ın rol aldığı yeni reklam filmi ilk kez, pazar (13 Şubat) günü Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk mücadelesi 'Super Bowl'da milyonlarca izleyiciyle buluştu. Ancak yeni reklam filmi Ermeni diasporasının hedefi oldu. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda THY'yi boykot çağrısında bulundu.
Türk Hava Yolları yeni reklam filmini dün gerçekleştirilen Super Bowl etkinliğinde yayınladı.
MORGAN FREEMAN HEDEF ALINDI
Reklam filminde 5 yıl aranın ardından yeniden Hollywood'un ünlü aktörlerinden Morgan Freeman oynadı. Sosyal medya hesabından 'Pangea' temalı THY reklamını paylaşan Morgan Freeman, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından hedef alındı.
THY'Yİ BOYKOT ETMEYE ÇAĞIRDILAR
Twitter'dan açıklama yapan ANCA, Freeman'ı hedef alırken THY'yi boykot etmeye çağırdı.
TÜRKİYE'YE 'TERÖRİST' DEDİLER
Türkiye'ye 'terörist' diyerek hakaret eden ANCA, Türkiye'yi sivilleri öldürmekle suçlayarak THY'yi boykot etmeye çağırdı.
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