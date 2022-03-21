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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberine göre: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ufuk Avrupa Programı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor." ifadelerini kullandı.

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