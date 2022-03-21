Bakan Yanık açıkladı! 21 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım yardımı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yattı mı? Her ay belirli tarihlerde verilen evde bakım yardımı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan son dakika açıklaması geldi. 2022 Mart ayı yardım ödemelerinin hangi illere yattığı merak edilirken, yapılan açıklama ile detaylar belli oldu. Bakanlığın takibinde verilen evde bakım yardımı hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 21 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım yardımı yatan iller hangileri?
21 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Aylık ortalama 535 bin vatandaşa verilen evde bakım yardımı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Belirli şartlar altında verilen destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yatırıldığını merak ediyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, 21 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım yardımı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
İşte 21 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.
Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları desteklediklerini belirtti. Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı:
"Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 lira evde bakım yardımı veriyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?
2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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