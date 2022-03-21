Bakan Yanık açıkladı! 21 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Mart ayı evde bakım yardımı yatan iller hangileri?

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları desteklediklerini belirtti. Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı: