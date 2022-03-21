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Doğalgaz yardımları ne zaman verilecek? Mart ve Nisan doğal gaz yardım ödemeleri başladı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Doğalgaz yardımları ne zaman verilecek? Mart ve Nisan doğal gaz yardım ödemeleri başladı mı?

Doğalgaz yardımları ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayına geldiğimiz dönemde birçok kişi ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. Bilindiği üzere; Bakan Derya Yanık ödemeler için Mart ayını işaret etmişti. İşte, doğalgaz yardımları ne zaman verilecek? Mart ve Nisan doğal gaz yardım ödemeleri başladı mı?

Doğalgaz yardımları ne zaman verilecek? Mart ve Nisan doğal gaz yardım ödemeleri başladı mı? Sorularını cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuruların devam edip etmediğini ve ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, doğalgaz yardımları ne zaman verilecek? Mart ve Nisan doğal gaz yardım ödemeleri başladı mı?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

Bakan Yanık desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabilecek. Ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapılacak.

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