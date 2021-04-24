Spor alanındaki KOBİ'lere yeni destek: İş kurana 65.000 TL!
Spor alanındaki KOBİ'lere yeni destek... Spor hizmetleri alanındaki KOBİ’ler de KOSGEB desteklerinden yararlanacak. Kendi işini kurana 65 bin liraya varan hibe destek imkanı olacak. İşte detaylar...
KOSGEB, spor ve eğlence eğitim kursları, spor tesislerinin işletilmesi, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri, hizmetlerini destek programı kapsamına aldı. KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde kendi işyerini açmak isteyen girişimciler, 65 bin liraya kadar destek alabilecek.
ÖNEMİ BÜYÜK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sportif alanda faaliyet göstermek isteyen girişimciler açısından KOSGEB'in destek verecek olmasını çok değerli bulduğunu, sporun tabana yayılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.