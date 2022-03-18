18 Mart 2022, Cuma
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: 236 milyon TL SED ödemesi yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: 236 milyon TL SED ödemesi yapıldı

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını duyurdu

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