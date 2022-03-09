09 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2022 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını duyurdu. akan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” dedi.

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