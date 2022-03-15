Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyonla mücadele mesajı | Flaş akaryakıt açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin önceliklerinden biri olan enflasyon ile mücadele kapsamında çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda, Kur Korumalı Mevduat gibi yenilikçi ve kapsamlı metotları devreye aldık. Böylece, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 56'sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar lira birikmiştir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İHA muhabirine, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, Rusya'nın Ukrayna savaş açmasından kaynaklanan emtia fiyatlarındaki artışın Türkiye'de nasıl etki doğuracağını değerlendirerek, enflasyon ile mücadele ve gıdada arz güvenliğinin sağlanması için atılan adımları anlattı.

Şu anda uygulanmak ekonomi politikası olan Türkiye Ekonomi Modeli'ni gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasa aktörlerine anlatarak, hayata geçirilen bu politikanın çerçevesini çok net bir şekilde ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Nebati, "Modelimizin temel hedefleri çok açık olup üretime, yatırıma ve ihracata odaklanarak, istihdamı artırmak, Türkiye ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesini sağlamaktır" dedi.