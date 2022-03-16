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THY'den SON DAKİKA "kar yağışı" açıklaması: İstanbul Havalimanı'ndan 57 sefer iptal

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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THY’den SON DAKİKA kar yağışı açıklaması: İstanbul Havalimanı’ndan 57 sefer iptal

SON DAKİKA... Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.



Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın almış oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

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