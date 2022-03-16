İstanbul, Ankara ile İzmir için kar ve soğuk hava uyarısı! 69 ile kar yağacak | Hafta sonu hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;

"Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."