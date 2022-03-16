İstanbul, Ankara ile İzmir için kar ve soğuk hava uyarısı! 69 ile kar yağacak | Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kar yağışı ile soğuk havalar İstanbul, Ankara ve İzmir'i vuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe gününden itibaren kar yağışının yurt genelinde etkili olacağını açıkladı. Hava sıcaklığındaki 8 derecelik düşüşün ardından Türkiye genelinde toplam 69 ilde kar yağması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere de peş peşe uyarı yapıldı. Peki hangi şehirlere kar yağacak? İşte 5 günlük hava durumu.
Kar yağışı yeniden İstanbul'a dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aynı zamanda Türkiye genelinde hava sıcaklığının da düşeceğini belirtti.
Yurt genelinde soğuk havaların etkisiyle onlarca il tekrar kar altında kalacak. Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı beklenen iller tek tek açıkladı.
SOĞUK VE KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir için peş peşe uyarılarda bulundu. Tarih vererek açıklama yapan Meteoroloji, hava sıcaklarının düşmesiyle yağışlı havaların etkili olacağını vurguladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Ülkemizin 17.03.2022 Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların 18.03.2022 Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor." denildi.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;
"Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."
3 ŞEHİR İÇİN UYARI
Ankara :
17.03.2022 Perşembe gününden itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul :
Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18.03.2022 Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İzmir :
Havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 8 DERECE DÜŞECEK
Türkiye, 17 Mart'tan itibaren yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Birçok bölgede yağışlı hava etkili olacak.
Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.
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