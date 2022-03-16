EPDK'dan SON DAKİKA "akaryakıt fiyatı" açıklaması

(Fotoğrafta EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz)

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayi dernek temsilcilerinin (PET-DER, PÜİS, ADER, TABGİS) katılımı ile toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. TÜPRAŞ ve STAR Rafineri yöneticilerinin de katıldığı toplantıda akaryakıt sektörünün içinde bulunduğu durum ve bir süredir gündeme getirilen marj paylaşımı konusunun değerlendirildiği kaydedildi.



"KANUNEN YETKİMİZ VAR"

Açıklamada, "Öncelikle bir kez daha vurgulamak isteriz ki akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir. Bunun yanı sıra vergiler ve dağıtıcı- bayi payı ile fiyatlar son şeklini alır. Fiyat oluşumunu sürekli denetleme görevi olan EPDK'nın bu fiyatlara doğrudan bir müdahalesi söz konusu değildir. Ancak dağıtıcı- bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır. Gün gün, bayi bayi akaryakıt fiyatlarına ise kurumumuz internet sitesinden ulaşmak mümkündür" denildi.



"TAVAN FİYAT UYGULAMASI GÜNDEME GELEBİLİR"

Bugünkü toplantıda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın, akaryakıt sektörünün serbest ve rekabetçi yapısının korunmasının EPDK'nın önceliği olduğunu vurguladığı, dağıtıcı- bayi arasındaki marj bölüşümü sorununun taraflar arasında adil bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizdiği vurgulanarak, "Kamuoyumuz bilmelidir ki halen akaryakıt fiyatları içerisindeki dağıtıcı ve bayi marjları makul bir seviyededir. Bu tutarlar iddia edildiği gibi bayilerin iflasına ve kapanmasına sebep olacak hatta ülkemizi akaryakıt sıkıntısına sokacak düzeyde kesinlikle değildir. İçinden geçtiğimiz süreçte büyük bir kar beklentisi içine girmek de sektörümüz için gerçekçi bir yaklaşım olarak görülmemelidir. Bugünkü toplantıda fiyat oluşumlarında bayi ve dağıtıcı oranlarına ilişkin son verileri de değerlendiren Yılmaz; petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen satış fiyatlarında makul olmayan kar artışları tespit etmeleri halinde 'tavan fiyat' uygulamasının yeniden gündeme gelebileceğini hatırlatmıştır" denildi.