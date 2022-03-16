FED faiz kararı açıklandı mı? 16 Mart FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... FED faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası'nın (FED) 15-16 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantının sonuçları merak ediliyor. FED'in faiz kararı ile ilgili yapacağı açıklamaları bekleyen vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. FED faiz kararı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? 16 Mart FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı henüz açıklanmadı. 2022 Mart ayı FED faiz kararı 16 Mart Çarşamba yani bugün Türkiye saati ile 21:00'den sonra açıklanacak.