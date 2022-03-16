FED faiz kararı açıklandı mı? 16 Mart FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SON DAKİKA HABERLER
FED faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısından çıkacak kararları bekleyenler, mart ayı faiz kararının ne olduğunu araştırmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar, piyasaların seyrinde belirleyici olacak. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? 16 Mart FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Son dakika... FED faiz kararı açıklandı mı? ABD Merkez Bankası'nın (FED) 15-16 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantının sonuçları merak ediliyor. FED'in faiz kararı ile ilgili yapacağı açıklamaları bekleyen vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. FED faiz kararı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? 16 Mart FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı henüz açıklanmadı. 2022 Mart ayı FED faiz kararı 16 Mart Çarşamba yani bugün Türkiye saati ile 21:00'den sonra açıklanacak.
GÖZLER FED FAİZ KARARINDA
Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, gözler bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.
Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Mart 2020'de devreye aldığı genişlemeci para politikalarında normalleşme sürecini, bugünkü faiz artırımı ile hızlandırması bekleniyor. Bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak.
Yatırımcılar ayrıca, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajları da takip edecek. Bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalar, piyasaların seyrinde belirleyici olacak.
Fed en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti. Piyasalarda bankanın bu yıl içinde 7 kez 25'er baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkileri karşısında bankanın vereceği tepkiye dair yapılacak olası sözle yönlendirmelerin, bu beklentileri yeniden şekillendirmesi öngörülüyor.
Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Son dönemde iki ülke arasındaki müzakerelere ilişkin artan umutlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma konusunda ciddi bir tutum göstermediğini belirtmesi ile azalırken, belirsizliklerin sürmesi ile emtia tarafında oynaklığın sürdüğü gözleniyor.
Brent petrolün varil fiyatı, Çin'de artan Kovid-19 vaka sayılarının talebi azaltacağına yönelik beklentilerle dün 95,8 dolarla 3 haftanın en düşük seviyesine kadar gerilerken, savaşa dair belirsizliklerin sürmesi ve yaptırım haberleri ile bugün yeniden 100 doları test etti. Fed kararları öncesi tahvil piyasasından çıkışların artması da dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 2,15 seviyelerinde yatay seyrediyor. Tahvil piyasasında bugün, Rusya'nın vadesi gelen 117 milyon dolarlık ödemesini yapıp yapmayacağı yakından takip edilecek.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) şubatta beklentilerin altında kalması pay piyasalarını destekledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,82, S&P 500 endeksi yüzde 2,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,92 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 0,2 azalışla 98,9'dan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları tarafında ise Fed kararları öncesinde kararsız bir seyir izleniyor.
Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi, emtia fiyatlarının seyri ve enflasyon endişeleri pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor. İngiltere'nin Rusya'ya yaptırımları genişletmesi ve Putin'in müzakerelerin seyrine yönelik umutları azaltan açıklamaları sonrası dün pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 geriledi. Dün 1,10'un üzerini test eden avro/dolar paritesi, bugün 1,0960 seviyelerinde dengelenirken, Avrupa endeks vadeli kontratlarında yeni günün karışık seyirle başladığı görülüyor.
Asya tarafında ise 3 günlü sert düşüşün ardından bugün özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan verilere göre, şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 19,1 ve ithalat yüzde 34 artarken, dış ticaret dengesi 668,3 milyar yenle beklentilerin üzerinde açık verdi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 2,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.
Yurt içinde, Borsa İstanbul'da dün güne hafif satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, günü de yüzde 0,44 değer kaybıyla 2.079,38 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,5'lik düşüşle 14,7022'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,7110'dan işlem görüyor.
Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu akşam açıklanacak kararları ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı değerlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, kararlar öncesinde bugün piyasalarda oynaklığın devam edebileceğini söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında bugün devam edecek müzakerelere ilişkin haber akışının da yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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