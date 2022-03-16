Enflasyon beklenenden daha uzun sürebilir! Yüksek enerji fiyatları tetikliyor! FED kararı sonrasında Jerome Powell’dan flaş açıklama

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ EKONOMİK GÖRÜNÜM İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ RİSK OLUŞTURUYOR

Powell, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak bu hedefleri desteklemek için politika faizini 25 baz puan artırdıklarını, gelecek toplantıda bankanın bilançosunun boyutunu da küçültmeye başlamayı umduklarını ifade etti.

Fed Başkanı Powell, "Ekonomi çok güçlü ve son derece sıkı bir iş gücü piyasası ve yüksek enflasyon zemininde, Komite, federal fon oranı için hedef aralıkta devam eden artışların uygun olacağını tahmin ediyor." dedi.

Ukrayna'nın "işgal edilmesi" ve ilgili olayların ekonomik görünüm için aşağı yönlü bir risk oluşturduğuna işaret eden Powell, ancak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin "sağlam" bir büyüme öngörmeye devam ettiğini aktardı.