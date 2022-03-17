AKARYAKIT FİYATLARI 2022: Benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer?
Benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 62 kuruş, motorinde 1 TL indirim bekleniyor. İşte, benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer?
Benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşten sonra motorin ve benzine art arda indirimler gelmeye başladı. Önceki gün motorine 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirim yapıldı. İşte, benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer?
YARIN BİR İNDİRİM DAHA GELECEK
Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, bugün de benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim yapıldı.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE OLDU?
Gelen indirimin ardından akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL, benzin fiyatı 18,71 TL, Ankara'da motorin fiyatı 19,81 TL, benzin fiyatı 18,81 TL, İzmir'de ise motorin fiyatı 19,82 TL, benzin fiyatı 18,83 TL oldu.
AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TOPLANIYORLAR
Öte yandan EPDK öncülüğünde yarın akaryakıt fiyatlarına ilişkin bugün kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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- AKARYAKIT FİYATLARI 2022: Benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer?
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