AKARYAKIT FİYATLARI 2022: Benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer?

Benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşten sonra motorin ve benzine art arda indirimler gelmeye başladı. Önceki gün motorine 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirim yapıldı. İşte, benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer?