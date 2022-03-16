Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son durum ne, açıklandı mı? Ödeme tarihleri...
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala emekli ve yakınlarının gündeminde ikramiyeleri yer alıyor. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de merak ediliyor. İşte, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son durum ne, açıklandı mı? Ödeme tarihleri...
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son durum ne, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyeler, bu yıl da emeklilerin gündemindeki konu oldu. Yaklaşık 12 milyon emekli sunulan ikramiye ödeneğinden yararlanıyor. İşte, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son durum ne, açıklandı mı? Ödeme tarihleri...
EMEKLİ BAYRAM KRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR OLDU?
Emekli bayram ikramiyesi yatacağı tarih netlik kazanmadı. İkramiyelere yapılacak zam miktarı da henüz belli olmadı. Herhangi bir gelişme yaşanmadığı takdirde ise bayram ikramiyelerinin geçtiğimiz yıldaki gibi 1.100 TL olarak ödenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bin liradan 1100 liraya çıkarılan bu ek gelir uygulamasının artışı için masada 3 formül bulunuyor.
FORMÜL 1: ENFLASYON ORANI YANSIMASI
2022 yılı için yapılan birçok zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül bekleniyor.
Sene sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.
FORMÜL 2: VERGİ DÜŞÜŞÜNDEN YARARLANMA
Yapılan zamların ardından yeni maaş miktarlarının belli olmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalarda da güncellemeler yapılmıştı. Bu güncelleme oranları "yeniden değerleme" adıyla belirlenen yüzde 36.2'lık değerle yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı oranın kullanılması söz konusu.
Bu da yeniden değerlemenin ikramiyeye yansıması durumunda 1100 TL'lik ek gelirin 1398,20 liraya ulaşmasına olanak sağlıyor. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 2996,40 TL miktarında emeklilere ek gelir sağlayabilecek.
FORMÜL 3: İKRAMİYEDE REKOR ARTIŞ
Bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması söz konusu olabilir. Bu formül uygulandığı takdirde toplam ikramiye oranı rekor seviyeye ulaşacak.
1100 liralık ödenen emekli ek gelirinin asgari ücret zam oranı yansıtıldığı takdirde 1655,61 TL seviyesine gelmesi olası. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 3311 TL olabilir.
DUL VE YETİMLER DE YARARLANABİLECEK
Bayram ikramiyelerinde yapılacak zam, vefat eden emeklilerin hak sahibi olabilecek yakınlarına da yansıtılacak. Dul ve yetimler zammı kendi hisseleri oranında alabilecek.
Emekli bayram ikramiyesi bayram başına 1100 liradan 2 bin 126,70 liraya çıkarsa, yüzde 75 ölüm aylığı alanlar 1595,2 TL, yüzde 50 ölüm aylığı alanlar ise 1063 TL tutarında ikramiye alacak.
Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da yeni zam oranından yararlanacak. Kayıp oranına göre belirlenecek zamda kayıp oranı yüzde 25 olması durumunda 531,97 lira ödenecek.
Emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde yatırılacak. Bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan ikramiyelerden ilkinin Nisan ayı sonunda yatması bekleniyor.
Kurban Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin de 9 Temmuz öncesinde; haziran ayı sonunda hesaplara geçmesi beklenmekte. Emekli bayram ikramiyelerinin zamlı orandan yatırılması düşünülüyor.
Zam oranında 3 farklı formülün konuşulduğu emekli bayram ikramiyesi için hangi formülün uygulanacağı henüz belli olmadı. Bazı değerlendirmelerde zammın düşünülenden daha yüksek olabileceği de konuşulmakta.
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