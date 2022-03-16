Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son durum ne, açıklandı mı? Ödeme tarihleri...

FORMÜL 2: VERGİ DÜŞÜŞÜNDEN YARARLANMA

Yapılan zamların ardından yeni maaş miktarlarının belli olmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalarda da güncellemeler yapılmıştı. Bu güncelleme oranları "yeniden değerleme" adıyla belirlenen yüzde 36.2'lık değerle yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı oranın kullanılması söz konusu.

Bu da yeniden değerlemenin ikramiyeye yansıması durumunda 1100 TL'lik ek gelirin 1398,20 liraya ulaşmasına olanak sağlıyor. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 2996,40 TL miktarında emeklilere ek gelir sağlayabilecek.