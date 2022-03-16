Son dakika: FED faiz kararını duyurdu! İşte piyasalardaki son durum! Açıklama sonrası altın ve dolar yükseldi mi düştü mü? Anlık kur takibi...

FED KARARI ÖNCESİ ALTIN DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ

Ancak Fed toplantısı ve faiz kararı açıklamasının yaklaşması, Rusya Ukrayna tarafında müzakerelerin başlaması, ateşkes görüşmelerinin devam ederek iyimser mesajların ön plana çıkması, özellikle AB ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazını hedef alan yaptırımlara başvurmaması, buna karşılık Rusya'nın doğal gaz ve petrol ihracına devam etmesi ile altın fiyatları son günlerde düşüş trendi içerisine girdi.