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Son dakika: FED faiz kararını duyurdu! İşte piyasalardaki son durum! Açıklama sonrası altın ve dolar yükseldi mi düştü mü? Anlık kur takibi...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Son dakika: FED faiz kararını duyurdu! İşte piyasalardaki son durum! Açıklama sonrası altın ve dolar yükseldi mi düştü mü? Anlık kur takibi...

Son dakika ekonomi haberi... Piyasaların günlerdir merakla beklediği faiz kararı FED tarafından duyuruldu. Kritik kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın canlı yayında açıklama yapması da bekleniyor. Peki FED'in faiz kararının piyasalara etkisi ne oldu? Altın ve dolar fiyatları arttı mı düştü mü? İşte FED kararının piyasalara anlık etkisi...

FED Mart 2022 tarihine ilişkin faiz kararını açıkladı. Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell'ın canlı yayında açıklamalarda bulunması bekliyor.

İŞTE FED'İN KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 8 oyla alındığı, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

ARTIŞLAR DEVAM EDEBİLİR

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

YILLAR SONRA İLK KEZ

Fed, mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı aldı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı.

Fed'in bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken banka geçen yıl kasım ayı toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık ayı toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı.

ABD'de enflasyon şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

PETROL FİYATLARINA ETKİSİ NE OLACAK?

Akademisyen Bülent Yavuz konuya ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu sene seçim yılı. Siyasetçilerin devrede olabileceği düşünülüyor. Halk benzin fiyatlarında enflasyonu yaşıyor. Bu şekilde giderse benzin fiyatlarında önemli bir netice çıkabilir" ifadelerini kullandı.

TAHMİNLER YÜZDE 60'IN ALTINDA

Tahvil piyasasında geçen hafta yüzde 90'ı aşan ABD Merkez Bankası'nın Fed Mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi.

FAİZ ARTIRIMI SÖZLERİ

Fed Başkanı Jerome Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, mart ayı toplantısında faiz artırımının "uygun olacağını" düşündüklerini ifade etti.

FED KARARI ÖNCESİ ALTIN DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ

Ancak Fed toplantısı ve faiz kararı açıklamasının yaklaşması, Rusya Ukrayna tarafında müzakerelerin başlaması, ateşkes görüşmelerinin devam ederek iyimser mesajların ön plana çıkması, özellikle AB ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazını hedef alan yaptırımlara başvurmaması, buna karşılık Rusya'nın doğal gaz ve petrol ihracına devam etmesi ile altın fiyatları son günlerde düşüş trendi içerisine girdi.

ALTINI NASIL ETKİLEYECEK?

Nitekim spot altın serbest piyasada 1.915 dolar bandına çekildi. Analistler özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.868 dolar bandının yukarı ise 1.937 dolar seviyesinin takip edileceğini vurguladı.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Enflasyondaki artışın da etkisiyle faiz artırımına kesin gözüyle bakılan Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Piyasadaki beklenti Fed'in bu yıl içinde 25'er baz puanlık 7 kez faiz artırımına gitmesi yönünde. Bugün açıklanacak karar metninde sonraki dönemin yol haritasına dair ipuçları verilmesi bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in faiz artırımı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Faiz artırımıyla doların değerinin artması, emtia fiyatlarının ise gerileyeceği düşünülüyor.

3 YILI AŞKIN SÜREDİR FAİZ ARTIRMADI

Fed son faiz artırımını Kasım 2018'de gerçekleştirmişti. Bu karar 2018 küresel krizinin ardından genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla alınmıştı.

2022 YILI FAİZ KARARLARI İÇİN KALAN FED TOPLANTISI TARİHLERİ

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı

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