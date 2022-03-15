Altın yorumları son dakika! Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugünkü açılışta düşüşle başlayan altın fiyatlarında seyrin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Uzmanlar altın fiyatları ile ilgili görüşlerini paylaştı. Uzmanların altın yorumları merak edilirken, güncel fiyat bilgileri de yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkileri devam ediyor. Savaşın merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyalleri bu hafta alınacak. Yatırımcılar güncel altın fiyatları ve uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar? İşte son gelişmeler...
ALTI FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının 900 lira seviyelerinde işlem görüyor.
İşte canlı altın fiyatları:
Uzmanlar, dünya genelinde tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon, jeopolitik gerilimler ve yaklaşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde oynaklığın arttığını söyledi.
ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Altın fiyatları ile ilgili uzmanlar görüşlerini paylaştı. Altın yükselir mi, düşer mi? İşte altın yorumları:
Şeker Yatırım
Fed faiz kararı öncesi altında satışlar hızlanırken, fiyatlar 1925 desteğine kadar indi. Burada tepki alımlarının gelmesi beklenebilir. Bu durumda 1960 direnci hedeflenebilir. Satışların devam etmesi halinde ise 1895 ikinci desteği takip edilebilir. Faiz beklentilerinin tekrar yükselmesi sebebiyle, yarın akşama kadar fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşabilir.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1926 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed öncesi tahvil faizlerinde yükselişin hız kazanması ve piyasalardaki barış fiyatlaması eğilimi ons altın üzerinde baskı yaratıyor. ABD'nin 10 yıllıkları bu sabah %2,14 ile Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyede. Dolar Endeksi 98,90 ile 99 yakınlarında seyrini sürdürüyor. Fed'in 2018'den bu yana ilk faiz artırımını beklerken güçlü Dolar teması baskı hale geldi. Rusya-Ukrayna arasında dün online görüşme ile müzakere sağlandı ancak bir sonuç çıkmadı. Gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürüyor. Bugün Zew anket sonuçları ve Euro Bölgesi sanayi üretim rakamları izlenecek.
Teknik Analiz: Ons altın düşüşünü sürdürüyor. Değerli metal 22 günlük ortalamaya denk gelen 1930 seviyesinin de altına geriledi. Satışların devamı halinde 1900 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1860 seviyesi destek olarak izlenecek. Mevcut görünümde alım yönlü pozisyonlanmalar için temkinli olmakta fayda var.
Destekler: 1900 / 1860 / 1830
Dirençler: 1930 / 1950 / 2000
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş
Haftanın ilk işlem gününde Rusya – Ukrayna savaşanının yarattığı riskten kaçış eğiliminin hafiflediği ve güvenli limanların değer kaybettiği takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde en düşük 1949,82$ seviyesini test eden ons altın, günü 1950,62$ seviyesinden düşüşle tamamladı. Ons altındaki düşüş eğiliminin bugün Asya seansında hızlandığı ve fiyatların 1930$ seviyesi altını test ettiği takip ediliyor. Gerek geçtiğimiz hafta 2070$ seviyesine varan yükseliş sonrasında oluşan kar realizasyonları gerekse de bu haftaki Fed toplantısı öncesinde oluşan fiyatlamaların etkisi ile birlikte ons altında Çarşamba gününden bu yana bir geri çekilme eğiliminin hâkim olduğu ve söz konusu geri çekilmenin bu sabah saatlerinde sürdüğü izleniyor.
Kısa vadeli görünüm açısından 28 Ocak – 8 Mart hareketinin Fibonacci %50 düzeltme seviyesine denk gelen 1925$ desteğini takip ediyoruz. Ons altının bu seviye üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda geri çekilmenin bu seviye civarından güç kaybetmesi ve yönünü yeniden yukarı dönmesi beklenebilir. 1925$ seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise düşüşün hız kazanabileceğini ifade etmekte fayda var. Bu senaryo altında ilk etapta 1900$ desteği izlenecek. Temek tarafta Rusya – Ukrayna arasındaki savaşa yönelik gelişmeler güvenli liman talebi ve ons atlındaki görünüm açısından belirleyici olmaya devam ediyor.
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- Altın yorumları son dakika! Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
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