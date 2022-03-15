Altın yorumları son dakika! Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar?

Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş

Haftanın ilk işlem gününde Rusya – Ukrayna savaşanının yarattığı riskten kaçış eğiliminin hafiflediği ve güvenli limanların değer kaybettiği takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde en düşük 1949,82$ seviyesini test eden ons altın, günü 1950,62$ seviyesinden düşüşle tamamladı. Ons altındaki düşüş eğiliminin bugün Asya seansında hızlandığı ve fiyatların 1930$ seviyesi altını test ettiği takip ediliyor. Gerek geçtiğimiz hafta 2070$ seviyesine varan yükseliş sonrasında oluşan kar realizasyonları gerekse de bu haftaki Fed toplantısı öncesinde oluşan fiyatlamaların etkisi ile birlikte ons altında Çarşamba gününden bu yana bir geri çekilme eğiliminin hâkim olduğu ve söz konusu geri çekilmenin bu sabah saatlerinde sürdüğü izleniyor.