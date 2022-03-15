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FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın, dolar, euro ve bitcoin gibi yatırım araçları FED faiz kararları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve para politikası kurulu notlarında yer alan değişiklikler büyük önem arz ediyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali piyasa uzmanları tarafından Mart ayında olması bekleniyordu. İşte, FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantı; 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.

Küresel pay piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

GÖZLER O TOPLANTIDA!

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler bu hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynarken, konuya ilişkin gelişmeler önemini sürdürüyor.

ABD'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklamasıyla nisan vadeli kontratlarda Brent petrolün varil fiyatı 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için adımlarla petrol kazançlarını geri verdi.

Petroldeki gerilemede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleri de etkili oldu. Hafta içinde Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelirken, toplantıdan somut bir sonuç alınamadı.

Dünya genelinde şirketlerin Rusya karşıtı yaptırımlara katılımı devam ederken, şimdiye kadar Rusya'daki ortaklıklarından çıkan ve ticari faaliyetlerini durduran şirket sayısının 150'yi aştığı belirtiliyor.

Ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyuran şirketler arasında McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Philip Morris, Sony ve JP Morgan Chase gibi şirketler de yer alıyor.

Fed'in bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, kararın büyüklüğünün 25 baz puan olacağı fiyatlanıyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının aranacağını belirtti.

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