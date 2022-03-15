FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın, dolar, euro ve bitcoin gibi yatırım araçları FED faiz kararları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve para politikası kurulu notlarında yer alan değişiklikler büyük önem arz ediyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimali piyasa uzmanları tarafından Mart ayında olması bekleniyordu. İşte, FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
FED faiz kararı söz konusu toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. Toplantı; 15 - 16 Mart tarihlerinde yapılacak.
Küresel pay piyasaları, Rusya-Ukrayna savaşının artırdığı belirsizliklerle karışık seyrederken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.
GÖZLER O TOPLANTIDA!
Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler bu hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynarken, konuya ilişkin gelişmeler önemini sürdürüyor.
ABD'nin Rusya'dan petrol ve petrol ürünlerini yasaklamasıyla nisan vadeli kontratlarda Brent petrolün varil fiyatı 139,1 dolarla son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için adımlarla petrol kazançlarını geri verdi.
Petroldeki gerilemede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Venezuela'nın arza katkı sağlayacağı haberleri de etkili oldu. Hafta içinde Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya gelirken, toplantıdan somut bir sonuç alınamadı.
Dünya genelinde şirketlerin Rusya karşıtı yaptırımlara katılımı devam ederken, şimdiye kadar Rusya'daki ortaklıklarından çıkan ve ticari faaliyetlerini durduran şirket sayısının 150'yi aştığı belirtiliyor.
Ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyuran şirketler arasında McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Philip Morris, Sony ve JP Morgan Chase gibi şirketler de yer alıyor.
Fed'in bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi beklenirken, kararın büyüklüğünün 25 baz puan olacağı fiyatlanıyor.
Analistler, faiz kararıyla birlikte karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçlarının aranacağını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV'den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...
- JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Ordu ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Ordu ve Giresun'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça rövanş maçı hangi kanalda?
- 2. dönem ara tatil ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında? Okullarda ikinci ara tatil takvimi açıklandı!
- Altın yorumları son dakika! Altın düşecek mi, yükselecek mi? 2022 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar?
- Yarın okullar tatil mi? 📢 16 Mart Çarşamba kar tatili var mı? Trabzon, Ordu, Gaziantep, Samsun, Kastamonu...
- ⚽Manchester United-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı hangi kanalda?
- Emekliye 500, 625, 750 TL ek ödeme yapılıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Başvuru yapmak oldukça kolay
- KPSS takvimi 2022: Ortaöğretim (lise), ön lisans, lisans KPSS başvuru ne zaman? KPSS sınavları ne zaman yapılacak?