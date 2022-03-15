Heyecanlandıran Rize-Artvin Havalimanı’nı animasyonu! “Hırçın dereler bile engel olamayacak”

"HIRÇIN DERELER BİLE ENGEL OLAMAYACAK"

Bazı türkülerde ters akması istenen Ordu'nun hırçın dereleri bile sizlerin Rize-Artvin Havalimanı'na varmasına engel olamayacaktır. Şimdi ise emektar Trabzon Havalimanı'nı aşıp Rize il sınırlarına giriş yapacağız. Trabzon ekmeği alamadık, diye üzülmeyin, zira Rize çayı içmenin en güzel yanının, meşhur Rize simidi yemek olduğunu siz değerli yolcularımıza hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.



