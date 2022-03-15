Heyecanlandıran Rize-Artvin Havalimanı'nı animasyonu! “Hırçın dereler bile engel olamayacak”
Türkiye havacılıkta bölgenin üssü konumuna ulaşmayı hedefliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca projelendirilen, Türkiye'de ve Karadeniz Bölgesi’nde deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı için bir animasyon filmi hazırlandı.
Temeli 3 Nisan 2017'de atılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi. Havalimanı için 100 milyon ton taş kullanıldı.
Dev projede 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da son şeklini aldı.
Nisanda test uçuşları yapılacak olan Rize-Artvin Havalimanı için özel olarak hazırlanan sanal uçuş animasyonu videosunda İstanbul'dan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na iniş anına ve özel anonslara yer verildi.
KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ PROJE
Animasyon içerisinde yer verilen yolcu uçağının Kaptan pilotunun anonsunda ise "Uçağımız birazdan Rize'ye gitmek üzere havalanacaktır. Yolculuğumuzu saat 14.30'da Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaparak 15 derecedeki sıcaklıktaki yağmurlu deniz manzarasında bitirmeyi planlıyoruz.
"HIRÇIN DERELER BİLE ENGEL OLAMAYACAK"
Bazı türkülerde ters akması istenen Ordu'nun hırçın dereleri bile sizlerin Rize-Artvin Havalimanı'na varmasına engel olamayacaktır. Şimdi ise emektar Trabzon Havalimanı'nı aşıp Rize il sınırlarına giriş yapacağız. Trabzon ekmeği alamadık, diye üzülmeyin, zira Rize çayı içmenin en güzel yanının, meşhur Rize simidi yemek olduğunu siz değerli yolcularımıza hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.
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