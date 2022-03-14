FED faiz kararı ne olacak? FED faiz toplantısı ne zaman? FED’in faiz kararı sonrası altın etkilenir?

Altının ons fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerle haftanın ilk gününe değer kaybıyla başladı. Ons Altın geçtiğimiz hafta salı günü, İngiltere ve ABD'nin Rusya'dan yapılan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili uygulayacakları ambargoyu açıklamasından sonra 2070 dolara kadar hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek, tarihi zirvesini yenilemesine 5 dolar kalmıştı.

Sarı maden, tüm zamanların en yüksek seviyesini 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek kırmıştı. Ons altın cuma günü ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Olumlu gelişmeler var' açıklamasıyla 2000 dolar sınırından 1958 dolara kadar geriledi.