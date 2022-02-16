Son dakika: Fed faiz artırımına gidebilir
ABD Merkez Bankası, 25-26 Ocak'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve faiz artışının martta olacağının sinyalinin verildiği son toplantının tutanakları, bankanın faiz oranlarını yükseltmeye hazır olduğunu gösterdi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, yetkililerin enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü gördüğünü ve para politikasında sıkılaşma zamanı geldiği konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Ocak'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve faiz artışının martta olacağının sinyalinin verildiği son toplantının tutanakları, bankanın faiz oranlarını yükseltmeye hazır olduğunu gösterdi.
Tutanaklarda, "Üyelerin çoğu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde Komite'nin politika desteğini şu anda tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kaldırmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi yer aldı.
Enflasyonun seyrine dair belirsizliğin arttığına işaret edilen tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.
Tutanaklarda, enflasyonun Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlerin ötesine ve daha geniş ekonomiye yayılmaya başladığı kaydedildi.
Yetkililerin varlık alımlarının yakın zamanda tamamlanması gerektiği görüşünü de koruduğu belirtilen tutanaklarda, üyelerin çoğunun varlık alımlarının geçen yıl aralık ayında açıklanan takvime göre azaltılmaya devam edilmesini ve mart ayının ilk yarısında sona erdirilmesinden yana olduğu kaydedildi.
Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bilançoda daralmaya gidilmesi konusunda ise belirli bir karar almadığı, üyelerin bilanço boyutunda önemli bir küçülmeye gidilmesinin muhtemelen uygun olacağını gözlemlediği aktarıldı.
Toplantı tutanaklarında, "Birkaç katılımcı, koşulların muhtemelen bu yıl içinde bilançonun boyutunu küçültmeye başlamayı gerektirebileceği yorumunda bulundu." ifadesi yer aldı.
Tutanaklarda, uygun politika seyrinin ekonomik ve finansal gelişmeler ile bunların görünüm üzerindeki etkilerine ve etrafındaki risklere bağlı olacağı vurgulandı.
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