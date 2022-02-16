Son dakika: Fed faiz artırımına gidebilir

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin bilançoda daralmaya gidilmesi konusunda ise belirli bir karar almadığı, üyelerin bilanço boyutunda önemli bir küçülmeye gidilmesinin muhtemelen uygun olacağını gözlemlediği aktarıldı.

Toplantı tutanaklarında, "Birkaç katılımcı, koşulların muhtemelen bu yıl içinde bilançonun boyutunu küçültmeye başlamayı gerektirebileceği yorumunda bulundu." ifadesi yer aldı.

Tutanaklarda, uygun politika seyrinin ekonomik ve finansal gelişmeler ile bunların görünüm üzerindeki etkilerine ve etrafındaki risklere bağlı olacağı vurgulandı.