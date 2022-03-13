SON DAKİKA! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Abonelik iptali, hat açma kapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme geliyor
SON DAKİKA! Tüketicileri Koruma Yasası geçen günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler üç önemli konuda vatandaşı da rahatlatacak bazı çalışmaların yapıldığını ortaya koydu. Vatandaşların şikayet ettiği abonelik iptali, hat açmakapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme geliyor. Kaçak geçiş cezasının dört kattan, ikiye düşürülmesi gündemde
Tüketicileri Koruma Yasası geçen günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler üç önemli konuda vatandaşı da rahatlatacak bazı çalışmaların yapıldığını ortaya koydu. AK Partililer bu düzenlemeleri komisyon üyeleri ile de paylaştı. Önünüzdeki haftalarda vatandaşı da yakından ilgilendiren üç konuda önemli düzenlemeler gündeme geliyor.
Söz konusu düzenlemeler telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor.
Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğalgazda 36 lira, GSM operatörleri 30 -50 lira arasında değişen açmakapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor. Bunlar özel sektörde ve belediyelerde olduğu için bir düzenleme söz konusu olmayacak.
AÇMA-KAPAMAYA PARA YOK
Açma kapama paraları konusunda ilgili bakanlıklar bir yönetmelik çalışması başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili düzenleme yapılacak. Eğer ekstra bir hizmet gerektiyormiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa yani sadece dijital ortamda bu işlemle hizmet açılabiliyorsa açma kapama parası alınmayacak. Örneğin biri faturasını ödememiş. Ödedikten sonra dijital ortamda, bir tuşa basarak açma işlemini halledebiliyorsa para alınmayacak. Bu kriterlere telefon, cep telefonu ve internet uyuyor. Mevcut sistemde 7 yıl kullanılmayan cep telefonlara hatları iptal ediliyor. Bu sürenin aşağı çekilmesine ilişkin de bir çalışma yapılıyor. Yeni sürenin 2 ya da 3 yıl olması planlanıyor. Böylece klonlama yani kaçakçılığın da önüne geçilecek.
KAÇAKÇILIK ÖNLENECEK
Paralı kullanılan otoyol, tünel, köprülerden kaçak geçenlere verilen ücretin 4 katı cezalar da gündeme geldi. Özellikli İstanbul'da bunun büyük sorunlara neden olduğu, bazı vatandaşların araçlarının bedelinden çok cezası bulunduğu aktarıldı. Toplantıda kaça geçiş cezasının 4 katından 2 katına indirilmesi önerildi.
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