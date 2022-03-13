SON DAKİKA! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Abonelik iptali, hat açma kapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme geliyor









AÇMA-KAPAMAYA PARA YOK

Açma kapama paraları konusunda ilgili bakanlıklar bir yönetmelik çalışması başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili düzenleme yapılacak. Eğer ekstra bir hizmet gerektiyormiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa yani sadece dijital ortamda bu işlemle hizmet açılabiliyorsa açma kapama parası alınmayacak. Örneğin biri faturasını ödememiş. Ödedikten sonra dijital ortamda, bir tuşa basarak açma işlemini halledebiliyorsa para alınmayacak. Bu kriterlere telefon, cep telefonu ve internet uyuyor. Mevcut sistemde 7 yıl kullanılmayan cep telefonlara hatları iptal ediliyor. Bu sürenin aşağı çekilmesine ilişkin de bir çalışma yapılıyor. Yeni sürenin 2 ya da 3 yıl olması planlanıyor. Böylece klonlama yani kaçakçılığın da önüne geçilecek.