EYT'li dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Prim eksiği olanlara formül var
EYT'li'nin merakla beklediği çalışmada flaş gelişme! Emeklilikte Yaşa Takılanlarda yaş dışında prim eksiği de bulunanlar borçlanma ile tamamlama imkanına kavuşacak. Burada doğum ve askerlik borçlanmaları öne çıkacak. İşte tüm detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için başlatılan çalışmalar devam ederken sadece yaş değil, prim şartını da tamamlayamayanlar için de formül arayışları başladı.
Yıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecek.
Bu durumda kadınlar doğum borçlanması ile 2.160 gün yani 6 yıllık prim kazanabiliyor. Sigortadan sonra gerçekleşen doğumlarda üç çocuğa kadar borçlanma yapılıyor.
Her çocuk için 2 yıl kazanılıyor. Böylece eksik primler tamamlanırken yaş dolmuşsa 6 yıl daha beklemeye gerek kalmıyor. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak primlerine ekleyebiliyor.
Askerlik sigortadan önce yapılmışsa işe giriş tarihini de öne çekiyor. Böylece sigortalılar bir yıl erken emekli olma imkanına kavuşuyor. Bütün bu borçlanma imkanlarına rağmen primini dolduramayanlar için ise kısmi emeklilik imkanı bulunuyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 3.600 gün yani 10 yıllık prim ile emeklilik imkanı var. Burada kadınların 50 erkeklerin de 55 yaşını ve 3600 gün primi doldurmaları gerekiyor.
Bu şartların yerine geldiği tarihe göre de emekli olunacak yaş belirleniyor. Burada da kadınlar için 58 erkekler için 60 yaşa kadar bir yaş şartı ortaya çıkıyor. Kısmi emeklilik için de yeni düzenlemenin içinde bir kolaylık bulunması bekleniyor.
Öte yandan 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup EYT kapsamanı girmemesine rağmen askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ediyor.
Bu hak tanınırsa sadece erkek sigortalılar yararlanmış olacak. Ayrıca staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı da merak konusu. Bu durumda stajını 8 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT kapsamına girebilecek.
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