SON DAKİKA! 1 milyon gence iş kapısı! 2023’e hazır | İşte detaylar





DENEYAP ATÖLYELERİ KULLANILACAK

PROJE ve Milli Teknoloji Hamlesi çalışmaları kapsamında da önemli bir adım atıldı. Hazine ve Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında 182 olan eğitim sayısının yılsonuna kadar 300'e ulaşması planlanıyor.