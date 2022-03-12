DHMİ’den İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerle ilgili açıklama

ım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz" denildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YARIN UÇUŞLAR YÜZDE 30 AZALTILACAK



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan uçuşların, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13.03.2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."