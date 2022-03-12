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DHMİ'den İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerle ilgili açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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DHMİ’den İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerle ilgili açıklama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'sinin aksama yaşanmadan gerçekleştiğini açıkladı.

DHMİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 Mart Cumartesi saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'si alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleşmiştir. Hava koşullarının seyrine göre alınacak Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda, yine yolcu mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde operasyonlara devam edilecektir. Yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketinin paylaş

ım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz" denildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YARIN UÇUŞLAR YÜZDE 30 AZALTILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan uçuşların, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 13.03.2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

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