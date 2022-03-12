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Son dakika: Tarımsal destekleme ödemeleri başladı | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2022 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: Tarımsal destekleme ödemeleri başladı | Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerine başlandığını açıkladı. Buna göre; 58 milyon 899 bin 579 liralık ödeme, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını belirtti.

Bakan Vahit Kirişci, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.


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