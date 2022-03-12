Deutsche Bank: Rusya’daki faaliyetlerimize son veriyoruz

'tan yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya'da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz." denildi.

Açıklamada, Deutsche Bank'ın Rusya'da yeni bir iş arayışında olmadığı da belirtildi.

Öte yandan, Goldman Sachs'ın ardından ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan da dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığını açıklamıştı.