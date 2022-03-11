Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'den Rusya-Ukrayna açıklaması! Birçok alternatif var
Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile olan ticari ilişkileri değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, savaşın piyasalara olan etkisi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bakan Kirişçi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı iki ülke için de birçok alternatifin bulunduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalara olası etkilerini detaylı bir şekilde çalıştıklarını ve alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi" İstanbul'da başladı.
Zirveye video mesaj gönderen Kirişçi, dünyanın, küresel salgın, kuraklık, yangın, sel ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle son 3 yıldır her zamankinden daha çetin bir ekonomik, sosyal, politik ve iklimsel sınavdan geçtiğini aktardı.
Tüm bu olayların, ülkelerin dikkatini bir kez daha tarıma yönelttiğini, gıda güvenliğini sağlama hususunun devletlerin önceliği haline geldiğini kaydeden Kirişçi, "Ülkemiz başta üreticilerimizin gayreti, kamu kurum ve kuruluşlarının tecrübesi ve özel sektörün kabiliyeti ile ani gelişen olumsuzlukların üstesinden gelebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
"HASAT DÖNEMİNE KADAR TÜM ÖNLEMLER ALINDI"
Bakan Kirişçi, şubat sonunda başlayan Rusya-Ukrayna savaşının piyasalara olası etkilerini, yansımalarını ve sonuçlarını detaylı bir şekilde çalıştıklarını, alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı;
"Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır. Bu nedenle kamuoyunda zaman zaman gıda sıkıntısı olacağı yönündeki spekülatif amaçlı söylemler, gereksiz yere piyasaları tedirgin etmektedir. Ülkemiz üretimi ve stokları dikkate alındığında yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir sıkıntı yaşanmayacak şekilde gerekli tüm önlemler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Nitekim Toprak Mahsulleri Ofisimiz de bir yandan stoklarını takviye ederken diğer yandan da tüketicilerimizin gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını teminen hububat ve bakliyat satışlarına devam ediyor."
"BEREKETLİ BİR SEZON BEKLİYORUZ"
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, hasat sezonuna 3 aydan az bir süre kaldığını belirterek, "Halihazırda iklim koşullarının olumlu gittiğini görüyoruz. Bahar aylarında da yeterli yağış alınmasıyla inşallah bereketli bir sezon bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin toprağa değer katan çiftçiyi desteklemeye devam edeceğini ve ülke olarak üretmeyi sürdüreceğini vurgulayan Kirişçi, zirveden gelecek döneme yönelik sağlıklı çıktıların elde edileceğini ve önemli bir katma değer oluşturulacağını bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemreler düştü mü? 2022 Havaya, suya, toprağa cemre ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak?
- 🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!
- MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!
- 11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
- Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!
- Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Seçil Gür'ün şarkıları 🎼nelerdir?
- Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları
- Son durum: İstanbul otobüsler çalışıyor mu, seferler iptal mi? 📣 11 Mart Cuma İstanbul'da giriş çıkış yasağı var mı?
- Son dakika: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu!
- Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak?
- Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?