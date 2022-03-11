Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’den Rusya-Ukrayna açıklaması! Birçok alternatif var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalara olası etkilerini detaylı bir şekilde çalıştıklarını ve alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi" İstanbul'da başladı.