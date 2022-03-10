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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov duyurdu! Rusya'dan dış borç için "ruble" kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov duyurdu! Rusya’dan dış borç için ruble kararı

Ukrayna savaşı ile ağır ekonomik yaptırımların altına giren Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söyledi.

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