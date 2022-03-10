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Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus C. Slevogt ile görüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus C. Slevogt ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt ve heyeti ile bir araya geldi.

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