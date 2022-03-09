09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2022
ABONE OL
THY, Ukrayna ve Moldova’ya uçuşları durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA