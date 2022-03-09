Son dakika: THY’den 10 Mart tarihli sefer iptalleri

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

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