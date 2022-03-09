09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: THY'den 10 Mart tarihli sefer iptalleri

Son dakika: THY'den 10 Mart tarihli sefer iptalleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2022
ABONE OL
Son dakika: THY’den 10 Mart tarihli sefer iptalleri

Son dakika haberi... İstanbul'da etkisini artıran yağmur ve rüzgarlı hava hava ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA