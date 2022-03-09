Son dakika: THY'den 10 Mart tarihli sefer iptalleri
Son dakika haberi... İstanbul'da etkisini artıran yağmur ve rüzgarlı hava hava ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.
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