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Son dakika: Bakan Derya Yanık'tan doğal gaz yardımı açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Bakan Derya Yanık’tan doğal gaz yardımı açıklaması

SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını bildirdi. Peki, doğal gaz yardımı ne zaman yapılacak? Vatandaşa ne kadar ödeme yapılacak? İşte detaylar...

Bakana Derya Yanık, Twitter'daki hesabından, doğal gaz yardımı başvurularının devam ettiğini bildirdi.

"216 BİN BAŞVURU YAPILDI"

İlk ödemeleri mart ayında yapılacak yardımlara ilişkin Bakan Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu arada, 450 ile 1150 TL arasında değişecek ödemeler mart ayında gerçekleştirilecek.

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