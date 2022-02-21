Son dakika: Bakan Derya Yanık’tan doğal gaz yardımı açıklaması

"216 BİN BAŞVURU YAPILDI"

İlk ödemeleri mart ayında yapılacak yardımlara ilişkin Bakan Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.