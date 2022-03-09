3 milyon hektar arazi tarıma açılıyor
Boş bırakılan tarım arazilerinde üretim yapılması için yüzde 75’e kadar hibe verilecek. Alınan kararla 3 milyon hektardan fazla tarım arazisi üretime açılacak. Yılda 13 milyarlık kaybın önüne geçilecek.
Atıl arazilerde, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması sağlanan hibelerle desteklenecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Sabah'ın haberine göre karar kapsamında hibe ödemeleri, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek için yapılacak. İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurmak, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak için de hibe verilecek.
Yatırım konularına göre hibe oranları, proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olarak uygulanacak. Hibe ödemelerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. Hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları faydalanamayacak. Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
13 MİLYAR KAYIP ÖNLENECEK
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel, "Boş bırakılan atıl arazilere hibe verilmesi tarım sektörü için bir müjde niteliğinde" dedi. Yüksel, söz konusu kararla çeşitli nedenlerle ekilmeyen ve boş bırakılan 3 milyon hektardan fazla tarım arazisinin üretime açılacağı bilgisini vererek, bu sayede her yıl yaklaşık 13 milyar liralık kaybın da önüne geçilmiş olacağını bildirdi.
ÇİFTÇİLERE 5.6 MİLYAR TL ÖDEME BAŞLADI
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852.7 milyon lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48.4 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5.6 milyon lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4.5 milyon lira ödeme yapılacağını kaydetti.
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