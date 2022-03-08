Akaryakıt fiyatları güncel: 8 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Akaryakıt fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanan akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükseliş yaşadı. EPGİS tarafından 8 Mart'tan itibaren geçerli olacak güncel fiyatlar açıklandı. Peki, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İstanbul ve Ankara'da 1 LT benzin ve mazot kaç TL? İşte 8 Mart güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatına 8 Mart'tan itibareh geçerli olmak üzere 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. İşte 8 Mart güncel benzin ve mazot fiyatı: