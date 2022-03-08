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Akaryakıt fiyatları güncel: 8 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022
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Akaryakıt fiyatları güncel: 8 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna savaşu devam ederken, savaşın etkisiyle küresel piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yaşanırken, bu durum dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. EPGİS tarafından güncel fiyatlar açıklandı. Peki, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İstanbul ve Ankara'da 1 LT benzin ve mazot kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanan akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükseliş yaşadı. EPGİS tarafından 8 Mart'tan itibaren geçerli olacak güncel fiyatlar açıklandı. Peki, benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İstanbul ve Ankara'da 1 LT benzin ve mazot kaç TL? İşte 8 Mart güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatına 8 Mart'tan itibareh geçerli olmak üzere 57 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. İşte 8 Mart güncel benzin ve mazot fiyatı:

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 19,25 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 19,37 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 19,34 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 21,21 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 21,30 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 21,30 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla birlikte motorinin litre fiyatı benzini geride bıraktı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapıldı.

Türkiye'de geçen yıl toplam 3 milyon ton benzin, 26 milyon 280 bin ton da motorin tüketildi. Bu dönemde toplam 10 milyon 523 bin ton motorin ithalatı yapıldı.

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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