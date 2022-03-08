Kadınlar ekonomiye can veriyor! Devlet destekledi onlar başardı









Kocaeli'nde istiridye mantar üretimi ve ticareti yapan tek kadın Ayşegül Sakaoğlu (31): İstiridye mantar üretimi ve tedariki ile kültür ve kestane mantarı tedarik işleriyle uğraşıyorum. Önce devletim sonra ailemin desteği ile iş sahibi oldum. İşim sayesinde bir de eş sahibi oldum. İşim vesilesiyle nişanlımla tanıştım. Mantarları bebeğim gibi büyütüyorum.



İzmir'de güneş enerjisi paneli üreten bir firmada üretim alanında çalışan Zeynep Uysal (22): İzmir 9 Eylül Üniversitesi Biyomedikal bölümü mezunuyum. 1.5 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. İŞKUR beni ACS enerji firması ile tanıştırdı. İŞKUR'un işbaşı eğitimi programı kapsamında ustalık belgesi aldım. Kendi alanımda olmasa da mezun olur olmaz işe başladığım için mutlu ve huzurluyum.