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Son dakika: Moody's Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Moody’s Rusya’nın kredi notunu bir kez daha düşürdü

Son dakika haberine göre Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunda bir hafta içinde ikinci kez indirime gitti. Öte yandan Moody's 3 Mart'ta da ülkenin kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürmüştü.

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