Son dakika: Merkez Bankası, kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yenileme imkanı getirdi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz için döviz tutarı ve dönüşüm kuru, altın için de dönüşümü yapılan altın miktarı ve fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam ederken, hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.









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