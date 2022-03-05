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Moody's Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Moody’s Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"e düşürdü. Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.

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