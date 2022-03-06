Gübre ve mazot ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, son durum ne?
Gübre ve mazot ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot gübre desteği ile ilgili detaylar ise netleşmeye başladı.Gübre ve mazot ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, son durum ne?
Gübre ve mazot ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere; hububat, gübre, tohum, mazot, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesapları üzerinden alabilecek. İşte, Gübre ve mazot ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Mazot gübre desteği ne zaman verilecek, son durum ne?
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2022 yılına ilişkin mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılı baz aldığımızda mazot gübre ödemelerinin Mart ve Nisan aylarında gerçekleşmesi öngörülüyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
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