Son dakika: Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik





Şirketler, TL mevduat dönüşüm uygulamasına 11 Ocak tarihli düzenleme ile dahil olmuştu. Ancak şirketlerin vadenin 3 aydan başlaması taleplerine rağmen uygulamada ilk vade dilimi 6 ay olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle vadeyi şirketler için de 3 aya çekti.

İkinci değişiklik ise kur korumalı mevduata dahil olan hesapların vade bitiminde yenilenmesiyle ilgili maddede yapıldı.