Rusya-Ukrayna savaşı başladı fiyatlar uçtu! Altın fiyatları 13 ayın petrol 7,5 yılın rekorunu kırdı

Altın ve petrol fiyatları başta olmak üzere piyasalar yeni güne hareketli uyandı. Ukrayna'nın doğusunda korkulan oldu. Tüm dünyada ajanslar Rusya'nın askeri operasyon başlattığını duyurdu. Rusya-Ukrayna Savaşı fiilen başlamış oldu. Bu durum sonrası güvenli liman gömleği giyen ons altın fiyatı için destek oldu. Ons altın 1949 dolar seviyesini görerek 13 ayın zirvesine yükseldi. Rusya-Ukrayna krizi tarafındaki bu askeri hareketlilik petrol arz endişelerini had safaya çekti. Nitekim petrol askeri operasyon haberleri sonrası 99 dolar bandını aşarak 7,5 yılın rekorunu kırdı.