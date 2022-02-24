Rusya-Ukrayna savaşı başladı fiyatlar uçtu! Altın fiyatları 13 ayın petrol 7,5 yılın rekorunu kırdı
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Fed'in yönlü baskılarına rağmen altın fiyatları krizden destek bularak 13 ayın rekorunu kırdı. Öte yandan jeopolitik risklerin arz endişelerinin de artırmasıyla beraber petrol fiyatları da 99 doları aşarak son 7,5 yılın zirvesini test etti.
Altın ve petrol fiyatları başta olmak üzere piyasalar yeni güne hareketli uyandı. Ukrayna'nın doğusunda korkulan oldu. Tüm dünyada ajanslar Rusya'nın askeri operasyon başlattığını duyurdu. Rusya-Ukrayna Savaşı fiilen başlamış oldu. Bu durum sonrası güvenli liman gömleği giyen ons altın fiyatı için destek oldu. Ons altın 1949 dolar seviyesini görerek 13 ayın zirvesine yükseldi. Rusya-Ukrayna krizi tarafındaki bu askeri hareketlilik petrol arz endişelerini had safaya çekti. Nitekim petrol askeri operasyon haberleri sonrası 99 dolar bandını aşarak 7,5 yılın rekorunu kırdı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI: ALTIN VE PETROL TIRMANIŞA GEÇTİ
Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu haberi ajanslar 'Son dakika Rusya-Ukrayna Savaşı başladı' şeklinde servis etti. Artan jeopolitik riskler neticesinde, güvenli liman gömleği giyen altın fiyatları ons tarafında 1949 doları görerek son 13 ayın rekorunu kırdı. Brent petrol fiyatları ise savaş nedeniyle artan arz endişeleri neticesinde 100 dolara sınırına dayanarak 7,5 yılın en yüksek düzeyini test etti.
GRAM ALTIN FİYATLARI ONS RÜZGARINI ARKASINA ALDI
Yurt içinde gram altın fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle artan jeopolitik risklerden beslenen ons rüzgarını arkasına aldı. Altın gram fiyatı 885 TL'ye yükselerek 21 Aralık 2021 tarihiden beri gördüğü en yüksek seviyeyi test etti.
PUTİN ASKERİ OPERASYONU SON DAKİKA DUYURDU: MOSKOVA BORSASI İŞLEMLERİ DURDURDU
Putin'in askeri operasyon başlattıklarını açıklaması sonrası Ukrayna'nın başkentindeki patlama sesleri işin ciddiyetinin boyutunu ortaya koydu. Bunun yanında Ukrayna'nın sınırlarında askeri hareketlilik arttı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması bölgede enerji kesintilerinin yaşanabileceği yönünde endişeleri artırdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatması nedeniyle Moskova Borsası'nda işlemler durdu. Moskova Borsası'ndan yapılan açıklamada işlemlerin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda bilginin daha sonra verileceğinin altı çizildi.
RUS RUBLESİ DOLAR KARŞISINDA SERT DÜŞTÜ
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna askeri operasyon başlatması sonrası ruble dolar karşısında rekor seviyede geriledi. Rus rublesi dolara karşı yaklaşık yüzde 3.5 düşüşle 84.1'e geriledi. Ruble Ukrayna tansiyonunun arttığı Şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen ülke para birimi olmuştu.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KÜRESEL PİYASALARI KARIŞTIRDI
Bugün sabah saatlerinde piyasa ekranlarında göstergeler kırmızya döndü. Asya'da Hong Kong Hang Seng Endeksi Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye inerken Tokyo Nikkei 225 Endeksi Kasım 2020'den bu yana ilk kez 26 bin puanın altına indi.
ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de ekside. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 669 puan, yüzde 2,02, S&P 500 vadeli endeksi 85,6 puan, yüzde 2,03 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 341,75 puan, yüzde 2,55 ekside.
Avrupa'da da FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 2,26 , FDAX yüzde 3,83ve Eurostoxx 50 vadeli endeksi yüzde 3,64 aşağıdalar.
PİYASALAR İRAN PETROLÜNÜ BEKLERKEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLADI
İran Nükleer müzakerelerinde olumlu bir haberin gelme ihtimali piyasalarda petrol arzını artırması bekleniyordu. Bununla beraber petrol fiyatları 90 dolar bandına çekilmişti. Ancak son birkaç günde artan Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle brent petrol yeniden yönünü yukarı kırdı. Ajansların son dakika 'Rusya-Ukrayna Savaşı başladı' açıklaması sonrası petrol fiyatları 100 dolar bandına hızla tırmanarak son 7,5 yılın zirvesini gördü.
Bren petrol fiyatı en son 15 Eylül 2014 tarihinde 99,59 doları görmüştü.
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