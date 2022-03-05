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Son dakika: Enerjide 5 milyar dolarlık hamle: Yatırım için geri sayım başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.03.2022
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Son dakika: Enerjide 5 milyar dolarlık hamle: Yatırım için geri sayım başladı

Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını arttıracak kritik bir karara daha imza attı. 5 milyar dolarlık enerji yatırımı için geri sayım başladı.

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