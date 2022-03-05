05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emine Erdoğan'dan başarılı kadın ihracatçılara tebrik

Emine Erdoğan'dan başarılı kadın ihracatçılara tebrik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.03.2022
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan başarılı kadın ihracatçılara tebrik

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, "Ülkemizin güçlü iş kadınlarıyla bir araya gelmekten gurur duydum. Unutmamalıyız ki, kadın gücüne yatırım yapmak ülkemizin müreffeh yarınlarına yatırım anlamına geliyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA